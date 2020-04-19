Уттар-Прадеш, Индия, , 22:07 — REGNUM Пожилая женщина была убита мужчиной-инвалидом за отказ продавать ему дом в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 19 апреля сообщает издание India Today.

Инцидент произошёл в деревне Ходалпур. Женщина 65-ти лет решила продать свой дом, но когда к ней явился в качестве покупателя её сосед, мужчина с инвалидностью, она отказала ему в продаже дома. Мужчина, получив отказ, впал в ярость и выстрелил в пожилую женщину. предположительно, из охотничьего ружья.

Женщина была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась. Стрелявший скрылся с места происшествия и пытался спрятаться у друзей, но был задержан полицией.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

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