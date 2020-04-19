Кацина, Нигерия, , 21:57 — REGNUM Как минимум 47 человек погибли в результате нападения неустановленных преступников на ряд районов на севере Нигерии. Об этом 19 апреля сообщает газета Punch.

Нападение произошло утром 19 апреля сразу в нескольких районах штата Кацина. Группа неизвестных преступников, вооружённых огнестрельным оружием, напала на три района. Их жертвами стали 47 мирных жителей.

Чтобы нормализовать обстановку на территории штата, властями Нигерии были привлечены сотрудники полиции, а также армия, авиация, силы гражданской обороны и сотрудники службы государственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале расследования обстоятельств бомбардировки на северо-востоке страны, в ходе которой, предположительно, погибли мирные жители. Бомбардировка совершалась в ходе операции против боевиков организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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