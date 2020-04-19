Лондон, , 21:33 — REGNUM Мужчина откопал раритетный автомобиль у себя во дворе в Великобритании. об этом 19 апреля сообщает Daily Mail.

40-летний мужчина полгода назад переехал в свой новый дом в Западном Йоркшире и до сих пор у него не было времени заниматься садом. Но находясь на самоизоляции дома он решил перекопать землю в саду во дворе дома.

Во время работ по благоустройству сада мужчина наткнулся на железную крышу автомобиля. При дальнейших раскопках удалось раскопать автомобиль Ford 50-х годов выпуска. Изучив автомобиль, мужчина пришёл к выводу, что это Ford Popular в очень хорошем состоянии, но без колёс. При этом сохранился даже номерной знак автомобиля.

Владельцу раритета пока не удалось узнать, кто и с какой целью мог закопать автомобиль. Мужчина предполагает, что владельцем Ford Popular мог быть сотрудник спецслужб, либо какой-нибудь секретной организации. Эта теория ещё не нашла никаких подтверждений. Вытащить автомобиль из земли его новый владелец рассчитывает уже после карантина, так как для этого ему потребуется нанимать спецтехнику.

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