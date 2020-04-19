Нижневартовский район, Югра, , 21:08 — REGNUM Девушку, сбежавшую из закрытого на карантин общежития, удалось разыскать сотрудникам полиции в Югре. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о девушке, самовольно покинувшей общежитие, закрытое на карантин из-за вспышки коронавируса, поступило от жителей города Мегиона. Общежитие на улице Заречной был введён усиленный противоэпидемиологический режим согласно постановлению Роспотребнадзора после получения положительного результата теста на коронавирус у нескольких жильцов. Проживающим в общежитии запрещено выходить из здания, исключаются и контакты между жильцами.

Сотрудникам полиции удалось оперативно найти сбежавшую девушку, которая после побега из общежития уехала в Нижневартовск, где проживала в арендованной квартире. Девушка была изолирована, её поместили в специализированное медучреждение под наблюдение врачей.

В настоящее время в отношении сбежавшей проводится проверка. В её действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Югре. всего на территории региона выявлено 175 случаев инфицирования коронавирусом.

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