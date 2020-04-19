Улан-Удэ, , 20:47 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Улан-Удэ. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по Бурятии.

Авария произошла в микрорайоне Солдатский Советского района на улице Мелиораторов. По предварительным данным, легковой автомобиль Honda совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом, в котором были десять пассажиров.

В результате ДТП пострадали шесть человек: четверо пассажиров микроавтобуса и водитель и пассажир легкового автомобиля. Все пострадавшие были госпитализированы, для деблокировки людей из легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей. Детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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