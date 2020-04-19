Оттава, , 20:07 — REGNUM Мужчина, открывший стрельбу по людям, задержан полицией в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом 19 апреля сообщает телеканал CTV.

Задержанный устроил стрельбу вечером 18 апреля в городе Портапик. Сотрудники полиции не уточняют количество погибших и пострадавших, но речь идёт о нескольких жертвах.

Уточняется, что задержанному 51 год, во время стрельбы он был одет в полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине. При этом отмечается, что стрелявший не является сотрудников правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют мотивы мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и двоих пострадавших в результате стрельбы, которую устроил мужчина в канадском городе Торонто.

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