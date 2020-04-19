Владивосток, , 19:51 — REGNUM Проверку по факту гибели двоих человек и получения травм ещё одним начали следователи на железнодорожной станции во Владивостоке. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Следователи проводят проверку по факту двух инцидентов, произошедших на железной дороге 18 апреля. По данным следствия, первый случай произошёл на железнодорожной станции Гайдамак во Владивостоке. Подросток 15-ти лет предпринял попытку забраться на крышу вагона, получил удар током и погиб на месте от полученных травм.

Второе ЧП произошло в районе станции Первая Речка во Владивостоке. 21-летний мужчина и 16-летний подросток попытались забраться на крышу одного из вагонов поезда и получили удары током. Мужчина скончался на месте, подросток был госпитализирован с ожогами.

Проводится ряд мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, производится опрос возможных очевидцев, а также сотрудников железной дороги. Будет дана оценка действиям работников железнодорожной станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девочке, попавшей под грузовой поезд в Приморском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье девочка попала под поезд