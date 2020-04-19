Кемерово, , 19:35 — REGNUM Возгорание произошло в жилом частном доме в Кемеровской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в жилом доме в селе Берёзово Кемеровского района на улице Новой. Площадь пожара составляет 930 кв. метров.

На месте происшествия над тушением возгорания работают 47 человек и 15 единиц техники.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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