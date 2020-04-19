Киншаса, 19 апреля 2020, 20:29 — REGNUM В результате наводнения в Демократической республике Конго были переселены свыше 10 тыс. семей, об этом 19 апреля сообщают местные СМИ.
Стихийное бедствие в большей степени затронуло провинцию Маниема, расположенную на востоке страны.
Власти региона призвали федеральное правительство оказать срочную помощь населению, терпящему бедствие.
Отмечается, что в результате наводнения пострадали 45 человек, около 3 тыс. 500 домов были уничтожены. О погибших не сообщается.