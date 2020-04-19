Шахты, Ростовская область, , 19:12 — REGNUM Мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом самовольно сбежал из больницы в Ростовской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина 62-х лет, проживающий в городе Шахты, 18 апреля почувствовал ухудшение своего состояния и был доставлен в больницу, где у него был взят материал на анализ на коронавирусную инфекцию.

Не дождавшись результатов анализа, мужчина самовольно покинул территорию больницы в неизвестном направлении. Положительный результат анализа на коронавирус был получен 19 апреля, мужчина объявлен в розыск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении на территории города Ростова-на-Дону в Ростовской области пропускного режима для граждан. На настоящее время в регионе выявлено 232 случая заражения коронавирусом.

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