Нижний Новгород, , 19:21 — REGNUM В Нижегородской области от молниеносного отека легких и мозга скончался 60-летний мужчина, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 19 апреля написал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Летальный исход плюс один. Итого пять. Мужчина 1960 года рождения. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек легких и мозга. На печальном счетчике появится в понедельник», — говорится в сообщении.

Мелик-Гусейнов также проинформировал, что на данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 17 пациентов. По его словам, созданного резерва коек с ИВЛ достаточно.

Напомним, в Нижегородской области по состоянию на 19 апреля выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе фактов заражения достигло 646.

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