Асбест, Свердловская область, , 16:48 — REGNUM В Свердловской области суд вынес решение по административному делу о распространении недостоверных сведений о коронавирусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста. Суд назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей.

«В своем объяснении подозреваемая пояснила, что ложную информацию в Интернете разместила для того, чтобы напугать людей, которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми. Не смотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики — таковым, увы, не является. Как гласит известная народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в ад», — пояснил полковник Валерий Горелых.

Напомним, что установить личность женщины, которая распространяла в социальной сети «Одноклассники» недостоверные сведения о коронавирусе, удалось 3 апреля. В частности она сообщало о том, что якобы один из врачей в больнице Асбеста заражён вирусом (что является ложной информацией), а также о несуществовавшей «группе людей», которая якобы должна находиться на карантине, но «шастают по городу и других заражают». Эта информация также является недостоверной.