Асбест, Свердловская область, 19 апреля 2020, 16:48 — REGNUM В Свердловской области суд вынес решение по административному делу о распространении недостоверных сведений о коронавирусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста. Суд назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей.
Напомним, что установить личность женщины, которая распространяла в социальной сети «Одноклассники» недостоверные сведения о коронавирусе, удалось 3 апреля. В частности она сообщало о том, что якобы один из врачей в больнице Асбеста заражён вирусом (что является ложной информацией), а также о несуществовавшей «группе людей», которая якобы должна находиться на карантине, но «шастают по городу и других заражают». Эта информация также является недостоверной.