Гаврилов-Ям, Ярославская область, 19 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В Ярославской области четыре отделения Гаврилов-Ямской центральной районной больницы закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщил областной оперативный штаб.
На сайте больницы уточняется, что госпитализация остановлена во все стационарные отделения больницы, она возможна только в экстренных случаях. Сейчас житeлeй pайoна гоcпитализируют в бoльницы Яpославля сoгласнo прoфилю заболeвания. В рaйонной бoльнице прoдoлжают функеционировать пoликлиника, работающая нa неотложную помощь, приемное отделение и скoрая пoмoщь, работающая нa экстренную помощь. Также в больнице есть инфекционное и педиатрическое отделения.
Маленький Гаврилов-Ямский район сейчас на втором месте в регионе по количеству жителей, зараженных коронавирусом. Там по состоянию на 19 апреля выявлено 19 инфицированных.
Всего в регионе с начала эпидемии выявлено 119 носителей вируса, в том числе за последние сутки 12 новых случаев. Из заболевших состояние 31 пациента — средней тяжести, один в тяжелом состоянии, состояние остальных удовлетворительное. Летальных исходов нет.
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