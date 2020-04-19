Самара, , 15:43 — REGNUM Две бани горели в Самарской области за минувшие сутки. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, один пожар произошел ночью в Ставропольском районе в п. Севрюкаево. По тревоге были поднят 8 огнеборцев на трех единицах техники. Они ликвидировали пожар на площади 60 кв. метров.

Второй пожар ликвидировали в г. Сызрань на ул. Парижской Коммуны тоже ночью. По тревоге было поднято 14 огнеборцев на трех единицах техники. Они ликвидировали пожар на площади 15 кв. метров.

Отмечается, что в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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