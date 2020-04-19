Нарок, , 15:09 — REGNUM Трехлетний мальчик был погребен заживо после того, как около полуночи в пятницу, 17 апреля, в деревне в округе Нарок сошел оползень. Об этом передает местная газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, мальчик спал в доме вместе с другими членами своей семьи в деревне Пампаник, когда сошел оползень. Его мать, Сади Ротич, и трое других детей были доставлены в больницу округа Нарок с внутренними травмами для дальнейшего медицинского обследования.

По словам комиссара округа Нарок Феликса Кисалу, всю пятницу, 17 апреля, и субботу, 18 апреля, в районе шли сильные дожди, которые привели к оползням в холмистой местности.

«Инцидент произошел, когда семья спала в своем доме, крытом травой, оползень сошел, заживо похоронив одного из детей… Остальным детям и матери повезло, что они остались в живых», — сказал Кисалу.

Аналогичный инцидент произошел в том же районе в 2015 году, когда пять членов семьи, в том числе четверо детей, были похоронены заживо после того, как оползни обрушились на деревню Енакишеми. Инцидент также произошел около полуночи, когда они спали в семейной хижине.