Луганск, , 15:10 — REGNUM Во время празднования Пасхи пьяный боевик ВСУ произвёл выстрел из гранатомёта, ранив себя и ещё двух сослуживцев, сообщил 19 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Военнослужащие первого механизированного батальона 93-й бригады ВСУ на боевых позициях начали отмечать православную Пасху. После употребления спиртных напитков младший сержант Черняк решил устроить праздничный салют, выстрелив в воздух из ручного противотанкового гранатомета (РПГ)», — рассказал он.

Во время выстрела боевик потерял равновесие, и кумулятивный снаряд попал в соседний блиндаж, рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

«Черняк и двое его сослуживцев — рядовой Туранов и старший солдат Кочура — получили множественные осколочные ранения», — добавил Осадчий.

Напомним, ранее украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР, в том числе и с применением гаубиц калибра 122 мм.

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