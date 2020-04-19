Луганск, 19 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Во время празднования Пасхи пьяный боевик ВСУ произвёл выстрел из гранатомёта, ранив себя и ещё двух сослуживцев, сообщил 19 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Во время выстрела боевик потерял равновесие, и кумулятивный снаряд попал в соседний блиндаж, рассказал представитель Народной милиции ЛНР.
Напомним, ранее украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР, в том числе и с применением гаубиц калибра 122 мм.
Читайте также: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК