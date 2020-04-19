* запрещённая в России организация

Нджамена, , 14:11 — REGNUM 44 заключенных, принадлежащих к группировке «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были обнаружены мертвыми в своей тюремной камере. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление руководства тюрьмы в пригороде столицы Чада, Нджамены.

В среду, 15 апреля, арестованные боевики были направлены в суд, где ожидали слушания по своему делу. В соответствии с заявлением, заключенные были обнаружены мертвыми в своей камере утром в пятницу, 17 апреля.

По предварительным данным, боевики совершили самоубийство. Медики сообщили, что еще 14 боевиков, которые также пытались совершить самоубийство, выжили. Как сообщили в руководстве тюрьмы, выжившим вынесут приговоры в соответствии с установленным расписанием.

По версии следствия, боевики были захвачены вооруженными силами Чада в области Лак в начале апреля в ходе операции «Гнев Богомы», которая являлась ответом на атаку террористов на военный лагерь на острове Боума, в ходе которой погибли десятки военнослужащих. Операция продолжалась с 31 марта по 8 апреля. В ходе операции были уничтожены более 1000 террористов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Боко Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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