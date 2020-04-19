Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:36 — REGNUM В Танзании арестовали троих человек, подозреваемых в транспортировке 270 кг героина. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на сообщение Управления по борьбе с наркоторговлей Танзании.

По информации журналистов издания, среди задержанных — 39-летний гражданин Нигерии Дэвид Чукву, 38-летний библиотекарь университета Ага Хана в Дар-эс-Саламе Алистайр Мбеле, гражданин Танзании, и 49-летний гражданин Танзании Иссо Липумбе.

На пресс-конференции заместитель главы Управления генерал Джеймс Каджи заявил, что задержанные, предположительно, намеревались переправить героин за границу. По его словам, их задержали в ходе спецоперации, в которой приняли участие особые подразделения служб внутренней и внешней безопасности.

Каджи подчеркнул, что задержанных разыскивали с 8 апреля.

«Мы благодарим всех, с кем мы сотрудничали внутри страны и за ее пределами, чтобы предотвратить транспортировку партии наркотиков, нам удалось задержать их [подозреваемых] с грузом в [населенном пункте] Мбези Кибанда ча Мкаа», — заявил Каджи.

Он добавил, что полиция продолжит отслеживать всех, причастных к наркоторговле, которая, по его словам, «позорит репутацию страны». Каджи призвал представителей сообществ сообщать в полицию обо всех лицах, подозреваемых в причастности к наркоторговле.

По словам Каджи, задержанные будут доставлены в суд по окончании расследования.