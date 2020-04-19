Ташкент, , 13:20 — REGNUM Пожарные потушили возгорание кафе «Минг Чинор» в Чиланзарском районе Ташкента, сообщили в пресс-службе ташкентского управления МЧС.

Сигнал о пожаре поступил 18 апреля в 19:22 (17:22 мск). На место происшествия прибыло восемь экипажей пожарных машин. В результате пожара никто не пострадал. Пламенем было охвачено 200 кв. метров внутри здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 8 марта в городе Паркенте в Ташкентской области загорелся рынок. Пожарным понадобилось 3,5 часа и 20 единиц техники, чтобы потушить возгорание.

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