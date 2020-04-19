Братск, Иркутская область, , 13:02 — REGNUM Трагедией обернулся пожар, произошедшей в ночь на 19 апреля в трёхэтажном кирпичном доме в районе Гидростроитель Братска (Иркутская область).

Как сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области, возгорание, причиной которого мог стать поджог, произошло на первом этаже, а тело погибшей было обнаружено на площадке второго этажа. Спасатели не исключают что женщина ночью вышла из своей квартиры, чтобы посмотреть что произошло, но в дыму заблудилась, а надышавшись дыма — потеряла сознание и погибла.

Прибывшие пожарные спасли с верхних этажей 12 человек, в том числе семь детей.

Всего за последние сутки, 18 апреля в иркутской области произошло 36 техногенных пожаров.

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