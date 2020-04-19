Чита, , 12:42 — REGNUM В связи с проводимыми в Забайкалье карантинными мероприятиями, связанными с мировой эпидемией коронавируса, в регионе участились случаи хищения денежных средств под предлогом выдачи кредитов в режиме онлайн. Об одном таком случае рассказала пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Вознамерившись получить банковский кредит, жительница Читы разместила в интернете соответствующее объявление. Когда в ответ ей позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудником банка, и сообщила, что кредит одобрен, у женщины не возникло никаких сомнений в том, что для удалённого получения кредита, вначале необходимо оплатить страховку и комиссию, а также — работу курьерской компании. После того, как нуждавшаяся в деньгах заёмщица перевела мнимым банкирам 85 тысяч рублей, те перестали выходить на связь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Забайкалье выявили 48 заражённых коронавирусом.