Иркутск, , 12:07 — REGNUM Лесопожарную обстановку в Иркутской области спокойной не назовёшь. Как сообщает сегодня, 19 апреля, официальный сайт региона, за прошедшие сутки в лесном фонде потушили два возгорания, оба они зарегистрированы в Братском районе.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

Общая площадь, пройденная огнем, — восемь гектаров, из которых семь гектаров, покрытых лесом.

«Один пожар, в километре от деревни Куватка, возник в лесу на незакрепленной за арендаторами территории в связи с переходом огня с земель иных категорий. Другой — в шести километрах от поселка Подъвыездный случился по вине местного населения», сказано официальном сообщении иркутских чиновников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 18 апреля, в России ликвидировано 123 лесных пожара на площади, пройденной огнем в 24 601 га. Очаги находились в Курганской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Амурской областях, Крыму, Хакасии, Бурятии, Еврейской автономной области, Красноярском, Краснодарском, Алтайском, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Карачаево-Черкессии.

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