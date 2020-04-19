Барнаул, , 10:20 — REGNUM В Алтайском крае выявляют все больше заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщает сегодня, 19 апреля, оперативный штаб, на сегодняшний день уже насчитывается 72 человека с официально подтверждённым SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Причём увеличивается не только количество выявленных инфицированных (ещё 9 случаев заболевания за сутки), но и и география распространения коронавируса. Большинство инфицированных — 45 человек — проживает в Барнауле. Помимо столицы Алтайского края коронавирус выявили в 14 других муниципальных образованиях.

Также известно, что все больные госпитализированы и находятся на лечении в трёх медучреждениях Барнаула, их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, опасения вызывают трое заболевших, двое из которых находятся на аппарате ИВЛ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего четыре дня назад в регионе насчитывалось 48 выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые SARS-CoV-2 был выявлен у женщины, которая прилетела в Барнаул из Доминиканской республики. Несмотря на то, что у неё имелись симптомы простудного заболевания, просьбы провести тесты были проигнорированы. И только спустя 10 дней медики выявили заражение.

Впоследствии заражёнными оказались те, кто контактировал с женщиной и её мужем, который считал себя здоровым и больше недели ходил на работу.

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