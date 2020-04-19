Красноярск, , 07:55 — REGNUM За последние сутки скончались два пациента, находившиеся в реанимационных отделениях больниц города Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном минздраве, пациенты находились на лечении по поводу тяжёлых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции.

Тест на коронавирус. Красноярск Kraszdrav.ru

Умершие входили в группу риска. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Как подчеркнули в минздраве, окончательный диагноз установят по результатам патологоанатомического исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 апреля в Красноярском крае всего было подтверждено 276 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 человек уже выздоровели.

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