Москва, , 04:43 — REGNUM Площадь лесных пожаров за последние сутки сократилась на 15 тысяч га и составила 24,7 тысячи га, сообщает 19 апреля пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар 24.mchs.gov.ru

По данным ведомства, на начало суток в России полыхало 45 лесных пожаров общей площадью 24 774 га. Основная часть охваченных огнем лесных массивов находится на территории Забайкальского края.

В борьбе с распространением пожара принимают участие 533 единицы техники и 2655 человек, в том числе в Забайкалье работают парашютисты-десантники.

Напомним, днем ранее в России было зафиксировано 39,5 тысяч га лесных пожаров.