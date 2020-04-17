Киев, , 17:37 — REGNUM Пожары в Житомирской области Украины приближаются к границе с Белоруссией, сообщила вечером 17 апреля пресс-служба правительства Украины.

Согласно источнику, в приграничном с Белоруссией районе Житомирской области наблюдается сильное задымление.

Подчеркивается, что государственная спасательная служба Украины (ГСЧС) «принимает меры», налажена коммуникация с министерством чрезвычайных ситуаций РБ.

По данным ГСЧС, в настоящее время пожарные пытаются ликвидировать пожары на территории пяти лесничеств в Овручском и Олевском районах. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер. Пожары тушат с помощью трех самолетов АН-32П.

Отдельно подчеркивается, что угрозы для объектов Чернобыльской АЭС нет.

ИА REGNUM напоминает, что лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнули с новой силой 16 апреля. До этого огонь бушевал в этом районе с 4 по 13 апреля, и остановить его удалось только после сильного дождя.