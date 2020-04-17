Рига, , 17:09 — REGNUM В Латвии из-за непогоды остались без электричества 14 000 абонентов. Об этом 17 апреля сообщила представитель компании Sadales tīkls Татьяна Смирнова порталу Diena.lv.

По ее словам, порывы ветра на большей части территории страны, согласно данным центра среды, геологии и метеорологии, составляли 20−22 м/c, на востоке страны до 25 м/c.

Смирнова отметила, что наибольшие проблемы непогода создала в Латгале и Видмземе. Перебои с электричеством и обрыв подачи испытывали 14 000 абонентов. На их устранение Sadales tīkls мобилизовала 214 аварийных бригад из 552 электромонтёров и специальную технику, добавила она.