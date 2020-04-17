Запорожье, Украина, 17 апреля 2020, 16:38 — REGNUM Запорожье окутал густой дым, сообщило 17 апреля информационное агентство УНИАН.
Согласно данным сервиса windy.com, до Запорожья дошёл дым пожаров в Чернобыльской зоне, хотя данную версию опровергает заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина:
Чиновник также отметила, что уровень радиации в городе находится в пределах нормы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев заволокло дымом, а специализированные ресурсы показали, что город находится на втором месте в мире по уровню загрязнения воздуха.
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