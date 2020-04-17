Запорожье, Украина, , 16:38 — REGNUM Запорожье окутал густой дым, сообщило 17 апреля информационное агентство УНИАН.

«В воздухе ощутим сильный едкий запах гари, на улицу лучше не выходить, а окна плотно закрыть. Ждём ветер, который может хоть немножко развеять дым», — написал в социальной сети Facebook один из жителей города.

Согласно данным сервиса windy.com, до Запорожья дошёл дым пожаров в Чернобыльской зоне, хотя данную версию опровергает заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина:

«Это наш родной заводской дым. Сразу же исключаем всё то, что в районе Киева творится, и никакие воздушные массы из Чернобыля к нам не смещаются. Во-первых, это очень далеко…, во-вторых, у нас воздушные потоки не из этих районов, а с запада», — рассказала она.

Чиновник также отметила, что уровень радиации в городе находится в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев заволокло дымом, а специализированные ресурсы показали, что город находится на втором месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

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