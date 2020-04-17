Москва, , 16:30 — REGNUM Россия не будет игнорировать просьбу Украины о помощи в борьбе с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, если такая просьба поступит, заявила 17 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае, если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», — сказала Мария Захарова.

Она сообщила, что на 24 апреля запланирована встреча в Нью-Йорке в формате видеоконференции группы ООН по Чернобылю.

«Актуальность этой работы еще раз показал пожар в зоне отчуждения вокруг станции», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Мы готовы к сохранению трехстороннего формата взаимодействия по Чернобыльскому досье, в том числе открыты контакты с Киевом, однако это возможно только в том случае, если взаимодействие будет по-прежнему носить неполитизированный характер, и оно должно быть ориентировано на практическое решение реальных проблем пострадавших в результате аварии людей», — заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах апреля стало известно о крупных лесных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения. К 13 апреля огонь приблизился на дистанцию не более 2 км к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный».

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