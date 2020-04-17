Киев, 17 апреля 2020, 17:04 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения установилась неблагоприятная для тушения пожаров погода, заявил во время онлайн-брифинга заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарий.
Шарий также отметил, что для тушения пожаров на столь больших площадях нет достаточных человеческих и материальных ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали мужчину, которого подозревают в провоцировании нового пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
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