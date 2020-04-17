Киев, , 17:04 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения установилась неблагоприятная для тушения пожаров погода, заявил во время онлайн-брифинга заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарий.

«Погодные условия не позволяют работать очень быстро. Потому что ветер раздувает [огонь] по всей территории», — рассказал он.

Шарий также отметил, что для тушения пожаров на столь больших площадях нет достаточных человеческих и материальных ресурсов.

«В связи с сухой зимой мы имеем засуху в пуще, засуху в лесах, и поэтому пожар развивается очень быстро», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали мужчину, которого подозревают в провоцировании нового пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

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