Иерусалим, , 15:32 — REGNUM В районе Меа-Шеарим под Иерусалимом произошли столкновения между ультраортодоксальными иудеями и полицией, сообщает 7 канал израильского телевидения.

Во время беспорядков брошенная полицейскими светошумовая граната попала в девятилетнюю девочку.

На видеозаписи с места происшествия видно, как девочка идет по улице, и из двери напротив выбегают люди. Она прячется на противоположной стороне улицы, но полицейский бросает светошумовую гранату точно в ее сторону. В шаге от девочки стояла женщина с коляской и маленьким ребенком.

По словам отца девочки, его дочь покупала продукты для Шаббата, ничего не знала о беспорядках, когда вдруг появилась полиция. «Она невинно шла, а полицейские бросили светошумовую гранату. Дочь была оглушена, оказалась среди дыма и побежала, как от смерти», — рассказал отец ребенка. По его словам, девочка не могла всю ночь спать от боли — ощущение было, что голова горела.

По словам бригадного генерала полиции Офера Шомера, гранату в сторону ребенка не кидали, а полиция не превышала полномочий, напротив, применяла минимальный ответ.