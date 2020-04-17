Киев, , 15:27 — REGNUM Государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) подверглось рейдерскому нападению, сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины (ФГИУ) 17 апреля на странице фонда в социальной сети Facebook.

В пресс-службе обратились к журналистам с просьбой прибыть на место происшествия в киевский бизнес-центр «Горизонт-парк», чтобы осветить данное событие.

Во ФГИУ рассказали, что в офис ОГХК пришло бывшее руководство компании во главе с неким Александром Гладушко. Они показали решение Хозяйственного суда Киева о незаконности их увольнения и попытались «приступить к работе». На место была вызвана полиция, после чего незваные гости покинули офис компании.

Напомним, ОГХК является крупнейшим в мире производителем рутилового и циркониевого концентратов. Компанию создали на базе национализированных и объединённых предприятий — Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, поскольку в стране нет эффективной судебной системы, и инвесторы могут легко потерять свою собственность.

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