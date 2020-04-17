Минск, 17 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В Белоруссии зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента, а 42 умерли. Об этом сегодня, 17 апреля проинформировало министерство здравоохранения республики.
«По состоянию
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Минздрав Белоруссии сообщил также о прибытии в Минск самолёта из КНР, который доставил более 30 тонн гуманитарной помощи. «Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты», — сказано в официальном сообщении.