Минск, , 13:58 — REGNUM В Белоруссии зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента, а 42 умерли. Об этом сегодня, 17 апреля проинформировало министерство здравоохранения республики.

«По состоянию на 17.04.2020 в Белоруссии проведено 86 тыс 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах», — проинформировали в министерстве.

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Минздрав Белоруссии сообщил также о прибытии в Минск самолёта из КНР, который доставил более 30 тонн гуманитарной помощи. «Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты», — сказано в официальном сообщении.