Джакарта, , 13:19 — REGNUM В Индонезии вулкан Семеру выбросил столб горячего пара с расстоянием скольжения до 2 км, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что извержение произошло 17 апреля в 6:08 по местному времени и было зарегистрировано сейсмографом наблюдательного пункта вулкана Семеру. Состояние вулкана Семеру все еще находится на уровне оповещения.

«Вулкан Семеру в пятницу утром выбросил столб горячего пара с расстоянием скольжения 2 км. Объявлен второй уровень тревоги», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Общественность призвали не подходить к вулкану в радиусе 1 км и не приближаться к юго-восточному склону на расстоянии 4 км, где зафиксировано скольжение горячего пара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в индонезийской провинции Лампунг на острове Суматра.

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