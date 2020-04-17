Бандар-Лампунг, Индонезия, , 12:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло в индонезийской провинции Лампунг на острове Суматра, сообщает информационный портал Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что тектоническое землетрясение произошло 17 апреля в 11:27 по местному времени. Эпицентр землетрясения находится в море на расстоянии 34 км от побережья на глубине 50 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 вблизи города Тернате.

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