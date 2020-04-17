Анкара, , 12:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 1 тыс. 250 литров контрабандного оливкового масла. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация была проведена в провинции Адана, расположенной на юго-востоке страны.

Провинциальное подразделение по борьбе с контрабандой сделало находку в грузовике по перевозу нефти. В ходе мероприятий были арестованы двое подозреваемых, их доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела.

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