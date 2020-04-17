Ёнчхон, , 12:45 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать случаи гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, четыре туши диких животных были обнаружены в окрестностях уезда Ёнчхон.

Отмечается, что это 210 случай обнаружения туш диких кабанов в окрестностях уезда Хвачхон, 208 случай — в окрестностях уезда Ёнчхон, 90 случай — в окрестностях города Пхаджу и 27 случай — в окрестностях уезда Чхольвон, второй случай — в окрестностях уезда Янгу и второй случай— в окрестностях уезда Косон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до 539.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.