Полтава, Украина, , 12:33 — REGNUM В Полтавской области Украины сотрудники СБУ изъяли 162 тысячи пачек фальшивых сигарет, сообщила 17 апреля пресс-служба ведомства.

«Сигареты злоумышленники получали из других областей Украины и из-за границы, а хранили в арендованных складских помещениях», — сказано в сообщении.

Фальшивки продавали под видом продукции популярных на Украине торговых марок. Общая стоимость изъятых сигарет превышает 3 миллиона гривен или $110 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах полиция обнаружила и ликвидировала подпольный цех по производству сигарет. Правоохранители изъяли сырьё, станки и продукцию на сумму более $232 тыс.

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