Чебоксары, , 11:20 — REGNUM Солнечная погода в Чувашии может установиться после 22 апреля. При этом температура воздуха прогнозно составит +8…+13 градусов, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в предстоящие выходные, 18−19 апреля, сохранится возможность кратковременных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяной крупы. При этом 18 апреля не исключается вероятность грозы. Температура составит +6…+11 градусов.

Один из сценариев дальнейшей погодной ситуации предполагает, что может выпасть снег — в том случае, если на Среднюю Волгу придет циклон со стороны Чёрного моря. По словам синоптика-любителя, 21−22 апреля «английская численная модель прогнозирует для Чувашии снег при температуре воздуха 0…-5 градусов мороза» при усилении северного ветра до 19 метров в секунду.

По предварительным расчетам, погода начнет налаживаться после 22 апреля, когда осадков станет меньше, и выглянет солнце. Но при этом прогнозируется всего +8…+13 градусов.