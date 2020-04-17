Рустенбург, , 11:38 — REGNUM Около 200 южноафриканских школ были разграблены, подожжены или разрушены с начала общенационального карантина, введенного, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра начального образования ЮАР Энджи Мотшекги на пресс-конференции в Рустенбурге.

Большинство пострадавших школ находятся в провинции Гаутенг, экономическом центре страны, заявила министр. Мотшекга отметила, что из школ было похищено ценное оборудование, такое как компьютеры и планшеты.

Она подчеркнула, что десятки подозреваемых были арестованы по подозрению в причастности к кражам со взломом, добавив, что в отношении виновных будут приняты жесткие меры.

Представители местных властей заявили, что они не рассчитали стоимость понесенного ущерба, но подчеркнули, что инциденты могут «подорвать деятельность школ».