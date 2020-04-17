Киев, , 11:15 — REGNUM В Голосеевском парке Киева возник пожар, сообщила 16 апреля пресс-служба администрации парка.

По предварительным данным, неизвестный поджёг сухую траву, после чего огонь перебросился на лес. Тушение пожара осложнено сильными порывами ветра.

В результате инцидента пострадали животные.

«Обгоревший бобр, пришел к людям. К сожалению, он умер, потому что был очень обгоревший и с выжженными глазами», — рассказали в пресс-службе, опубликовав фотографии последствий пожара.

Утром 17 апреля в Голосеевском районе Киева отмечен один из самых высоких уровней загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожил несколько построек, в том числе жилых.

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