Киев, 17 апреля 2020, 11:15 — REGNUM В Голосеевском парке Киева возник пожар, сообщила 16 апреля пресс-служба администрации парка.
По предварительным данным, неизвестный поджёг сухую траву, после чего огонь перебросился на лес. Тушение пожара осложнено сильными порывами ветра.
В результате инцидента пострадали животные.
Утром 17 апреля в Голосеевском районе Киева отмечен один из самых высоких уровней загрязнения воздуха.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожил несколько построек, в том числе жилых.
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