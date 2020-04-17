Дамаск, , 11:13 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 17 апреля сообщает министерство обороны на своей странице в Twitter.

«Попытка террористической группировки проникнуть в зону проведения операции «Источник мира» была предотвращена нашими героическими бойцами. Четверо террористов были нейтрализованы», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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