Киев, , 11:09 — REGNUM Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, вспыхнувший 16 апреля, уничтожил восемь домов в селе Новосёлки Житомирской области, сообщила 17 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате пожара огнём уничтожены и повреждены 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов… пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнём пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)», — сказано в сообщении.

В данный момент 117 сотрудников ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления.

Всего в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает работать примерно 1 тыс. человек. Они тушат тлеющий травяной настил, пни и деревья, пройденные огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев окутал дым пожаров. Город оказался на второй строчке рейтинга городов мира с самым грязным воздухом.

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