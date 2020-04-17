Киев, 17 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, вспыхнувший 16 апреля, уничтожил восемь домов в селе Новосёлки Житомирской области, сообщила 17 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В данный момент 117 сотрудников ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления.
Всего в Чернобыльской зоне отчуждения продолжает работать примерно 1 тыс. человек. Они тушат тлеющий травяной настил, пни и деревья, пройденные огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев окутал дым пожаров. Город оказался на второй строчке рейтинга городов мира с самым грязным воздухом.
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