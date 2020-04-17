Екатеринбург, 17 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил административное производство в отношении двух мужчин, задержанных за нарушение режима самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отметим, что постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.
Напомним, что мужчин остановили сотрудники полиции 11 апреля на Верх-Исетском бульваре в 16:20 по местному времени. Задержанные пояснили, что не гуляют, а направляются в продуктовый магазин. Тем не менее в отношении них был составлен административный протокол за неисполнение требований регионального правового акта о профилактике коронавируса в Свердловской области.