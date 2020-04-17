Самара, , 11:03 — REGNUM Пожар повышенной сложности на бывшем заводе ликвидировали в Самаре. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на территории бывшего завода по пр. Кирова поступило на пульт спасателям ночью 17 апреля.

По повышенному рангу вызова — Пожар № 2 были подняты 43 огнеборца на 12 единицах техники. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит помещение внутри склада на площади 100 кв. м. Ранг пожара был понижен до 1 БИС. В результате пожар был ликвидирован.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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