Салават, Башкирия, , 10:47 — REGNUM Задымление остаточных пирофорных отложений произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Салавате. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ООО «Газпром нефтехим Салават».

По сообщению пресс-службы предприятия, ЧП произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре Р-20 товарно-сырьевого цеха при проведении ремонтных работ.

Сообщается, что никто не пострадал, работа предприятия идет в штатном режиме.

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