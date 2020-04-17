Караганда, Казахстан, , 10:37 — REGNUM Разбившимся в Казахстане истребителем МиГ-31 управляли опытные летчики — подполковники с летным опытом не менее 900 часов. Об этом 17 апреля заявил главнокомандующий силами воздушной обороны страны Нурлан Орманбетов на брифинге.

По его словам, после взлета истребителя загорелся один из двигателей. Экипаж отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. Орманбетов добавил, что состояние одного из летчиков оценивается как средней тяжести, второй пилот — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля истребитель МиГ-31 разбился недалеко от аэропорта Караганды. Авария произошла во время планового полета по подготовке к боевому дежурству.

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