Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР десять единиц боеприпасов. Об этом сообщили 17 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении ВСУ применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Весёлое, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»)», — сказано в сообщении.

В результате обстрела было повреждено остекление моторно-вагонного депо в Ясиноватой. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР и ЛНР прошёл первый в 2020 году обмен пленными с Украиной. ДНР отдала десять пленных и получила девять человек.

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