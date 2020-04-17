Ирбит, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM В Ирбитском районе Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло поздним вечером 16 апреля. В 23:45 по местному времени на дороге между населёнными пунктами Дубская и Азева, мотоцикл «Ямаха» вылетел в кювет. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По факту дорожной аварии проводится проверка. На данный момент установлены личности погибших — оба проживали в деревне Дубская.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Днём 16 апреля водитель «ВАЗ-2107» на высокой скорости протаранил припаркованные автомобили. В результате ДТП люди не пострадали. Нарушителя разыскивает полиция.

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