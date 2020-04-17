Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону в суд переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются бывший полицейский и адвокат. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, двое мужчин обвиняются в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, экс-глава следственного отдела отделения полиции по городу Батайску и адвокат Адвокатской палаты Ростовской области, пообещали одному из подсудимых «решить вопрос о назначении ему наказания не связанного с лишением свободы». Свою услугу они оценили в 650 тыс. рублей. Преступление пресекли силовики.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2020 года был задержан начальник новочеркасского отдела ГИБДД. Его подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

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